Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı
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Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı

Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nin 3 aydır deniz salyasıyla kaplanması yüzünden bir çok hayvan telef oldu.

Marmara Denizi'nin 3 aydır deniz salyasıyla kaplanması yüzünden bir çok hayvan telef oldu. Gemlik Körfezi'ni kaplayan salyalar lodos sebebiyle buradan dağılıp Küçükkumla, Narlı gibi tatil köylerini vurdu. Narlı'da karnını doyurmak için denizde avlanmaya çalışan ördekler de salyaların esiri oldu. Ördeklerin zor durumda olduğunu gören bir vatandaş teknesiyle açılıp ördekleri tek tek yakaladı ve sahile çıkardı.

Bursa'nın Gemlik sahilindeki beyaz tabaka vatandaş ve balıkçılar kadar yaşayan hayvanları da tedirgin etti. Kimi hayvanların hayatını kaybettiği doğa olayının ardından bugün ortaya çıkar bir başka görüntü herkesin yüzünü güldürdü.

Salyaların arasında karnını doyurmaya çalışan ördeklerin, mahsur kalması vatandaşın yüreğini burktu. Çağlar Özdemir, ördeklerin zor durumda olduğunu görünce, teknesine atlayarak yanlarına doğru ilerledi. Kısa süre sonra ördekleri bulan Özdemir, balık kepçesiyle ördekleri yakaladı. Ördekleri fileye alan Özdemir, onları daha sonra sahile geri bıraktı. - BURSA

Deniz salyaları ördeklere de zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
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