Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
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Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim

01.01.2021 03:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:34
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim

Son dakika haber... Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl tüm yurt genelinde iptal edilen yeni yıl kutlamaları nedeniyle geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl tüm yurt genelinde iptal edilen yeni yıl kutlamaları nedeniyle geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda tüm tekneleri tek tek kontrol etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanana genelge ile 31 Aralık Perşembe gününden itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul'da karada yapılan denetimlerin yanı sıra denizde de denetimler devam etti. İstanbul Boğazı'nda bulunan tüm tekneler tek tek kontrol edildi. Denizde bulunması yasak olan özel tekneler denetlenirken, ticari faaliyet yapan ve kısıtlamadan muaf olan balıkçı teknelerinin belgeleri kontrol edildi. Gün boyu süren denetimler, yeni yılın ilk saatlerinde gece boyunca devam etti.

 


Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim
Son dakika... Deniz polisinden İstanbul Boğazı'nda sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ELİF YAVUZ

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