Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor

İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - Haberler | Güncel

Deniz ortasında böyle besleniyor.

MERSİN (İHA) - Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor

MERSİN - Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü, milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.

Sabah 05.30'da Anamur Burnu'ndan KKTC'ye doğru ilk kulacını atan milli yüzücü Emre Seven 16 kilometrelik mesafe katetti. 7 saattir kulaç atan Seven'e 3 tekne ve bir zodyak eşlik ediyor. 1 saatte bir beslenmesini yapan yüzücü yaklaşık 28 saat daha yüzerek 80 kilometrelik mesafeyi dinlenmeden yüzerek KKKTC'ye ulaşmayı hedefliyor.

Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor

Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor

Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor

Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor
İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - Son Dakika Haberleri
Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

Firma sahibi tüm makineleri toplayıp kayıplara karıştı, geride onlarca mağdur işçi kaldı

 Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'lı Karaaslan'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy
Spor Muslera Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Jerome Powell Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Deniz ortasında böyle besleniyor... Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:36:14. #1.12#