Deniz Liman Şube Müdürlüğü Körfez'e Taşınıyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugüne kadar hizmet gösteren Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün bundan sonra Körfez'de hizmet vereceği bina için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Körfez Tütünçiftlik Mahallesi Fener Gölü'nde gerçekleştirilen törene, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, Deniz Liman Şube Müdürü Fuat Kubilay, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Temel atma töreni öncesinde kurban kesildi, dualar edildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, temel atma töreninden sonra İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve beraberindeki heyeti yemekte ağırladı. Başkan Baran, yemekte ayrıca Denizci'ye şiir kitabı hediye etti. Hudut Kapısı Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği'ni bünyesinde bulunduran Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün inşaat ve tesis çalışmalarının tamamlanması sonrasında taşınma işlemlerini gerçekleştireceği belirtildi. - KOCAELİ