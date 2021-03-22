Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti
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Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti

22.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti

Madagaskar'da, deniz kaplumbağası eti yiyen 34 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 34 kişiden 10'u hastanede ölürken, hastaneye gitmeyen 9 çocuk ise evinde hayatını kaybetti.

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da, başkent Antananarivo'nun doğusundaki Vatomandry hastanesi yetkilileri, deniz kaplumbağası eti yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen 34 kişiden 10'unun hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ise aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 9 çocuğun da evinde öldüğü kaydedildi.

BALIKLARIN ZEHRİNİN SEBEBİ YOSUNLAR

Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor. Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü, bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

Yetkililer, bu dönemde söz konusu canlıların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunsa da özellikle kıyı bölgelerde yaşayan halk, beslenme sıkıntısı nedeniyle uyarıları dikkate almıyor.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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