Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor
06.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:02

6 Mayıs 1972'de tutuklu bulundukları cezaevinde idam edilen 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; ölümlerinin 48. yılında sosyal medyadaki paylaşımlarla anılıyor.

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran ve 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 48. yılında, sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de paylaşım yapan isimlerden biri oldu.

BANKA SOYGUNDAN ARANDILAR

Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kuran üç genç; Ankara'da gerçekleştirdikleri banka soygunu nedeniyle "vur emri" ile aranmaya başlandı. Gezmiş ve Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanırken, bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı.

TBMM'DE "3'E 3" GÖNDERMESİ

Yapılan yargılama sonucunda, eski haliyle Türkiye Cumhuriyeti "teşkilatı esasiye kanunun tamamını veya bir kısmını" ortadan kaldırma suçuna idam cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular. 27 Mayıs 1960'da askeri darbeyle yönetime el koymasından bir yıl sonra eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmesine gönderme yapılarak; idam kararı "3'e 3" bağırışları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da onaylandı. Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılanan 68 kuşağının önde gelen isimleri 6 Mayıs 1972'de tutuklu bulundukları cezaevinde idam edildi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor

İDAMA OY VERENLER PİŞMAN OLDU

İlerleyen yıllarda o dönem idama onay veren siyasetçiler duydukları pişmanlıkları dile getirdi. Adalet Parti kökenli siyasetçilerden Nahit Menteşe, "Asker mutlaka idamlarını istiyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları konusunda yanlış yaptık" dedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yıllar sonra, "O günün şartları öyle icap ettiriyordu" sözlerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE ANDI

O dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan ile 23 yaşındaki İnan, her yıl 6 Mayıs'ta farklı etkinliklerle anılıyor. 48. ölüm yıl dönümünü unutmayan sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için #6Mayıs1972 ve #Üçfidanüçyürek etiketleriyle mesajlar paylaşılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya üzerinden anma paylaşımı yaptı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs 1972'de neden idam edildi?
BBC

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Mayıs'ta 1338 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Gülşen Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 12:04:52. #1.14#
title