Deniz Feneri Derneğinin kısa film yarışmasına başvurular başladı
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Deniz Feneri Derneğinin kısa film yarışmasına başvurular başladı

12.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:56
Deniz Feneri Derneğinin kısa film yarışmasına başvurular başladı

Deniz Feneri Derneği tarafından "İyilik Kazandırır" temasıyla bu yıl ilk kez kısa film yarışması düzenlenecek.

Deniz Feneri Derneği tarafından "İyilik Kazandırır" temasıyla bu yıl ilk kez kısa film yarışması düzenlenecek.

Jürisinde, Mesut Uçakan, Hasan Kaçan, Nazif Tunç, Ali Nuri Türkoğlu ve Umut Sakallıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmaya son başvuru tarihi, 15 Mart olarak belirlendi.

Kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından iyilik gönüllüsü sanatseverlerin hazırladığı iyiliği, sevgiyi, paylaşmayı ve yardımı anlatan filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.???????

Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin, dördüncüye ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira takdim edilecek.

Katılımcılar, "www.iyilikkazandirir.org" adresi üzerinden yarışmaya başvurularını gerçekleştirecek. Filmlerini de "iyilikkazandirir@denizfeneri.org.tr" mail adresine gönderecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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