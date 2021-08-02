Deniz Feneri Derneği'nden orman yangınlarının yaşandığı bölgelere destek
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Deniz Feneri Derneği'nden orman yangınlarının yaşandığı bölgelere destek

Deniz Feneri Derneği'nden orman yangınlarının yaşandığı bölgelere destek
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Deniz Feneri Derneği, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yardım çalışmaları yaparken, yanan yerler için "1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan" kampanyası başlattı.

Deniz Feneri Derneği, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yardım çalışmaları yaparken, yanan yerler için "1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Antalya Manavgat'ta başlayan ve bir süredir ülkenin birçok yerinde devam eden, can ve mal kaybına yol açıp bazı mahallelerin tahliyesine sebep olan yangınlar nedeniyle ekipler harekete geçti.

Söndürme ve tahliye işlemlerine destek veren ekipler aynı zamanda yangından zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor.

Ekipler, felaketin başladığı ilk andan itibaren harekete geçerek gece gündüz mağdur ailelerin ve yangın söndürmede canları pahasına çalışan orman işçilerine destek oluyor.

Antalya Manavgat başta olmak üzere yardım bölgelerine ulaşan ekipler kıyafet, temizlik ve kişisel hijyen ürünlerinin dağıtımına başladı. Bölgedeki tüm canlılara yardım ulaştırmaya çalışan ekipler, su problemi yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların da ihtiyaçlarını gideriyor.

Zor günler yaşayan ülke için yeşil vatan seferberliği başlatan Deniz Feneri, "Şimdi Milletçe Dayanışma Vakti" diyerek mağdur duruma düşmüş ihtiyaç sahibi ailelere yardım için kampanya başlattı. Hayırseverler AFET yazıp 5560'a SMS atarak 10 lira bağışta bulunarak yaraları sarmaya katkıda bulunabilir.

Ayrıca "1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan" kampanyasıyla ormanların yanan her köşesini iyilikle yeşertme girişimi başlatan derneğe destek olmak isteyenler FİDAN yazıp 5560'a SMS göndererek 10 lira bağış yapabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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