Deniz Emniyet Derneği'nden 30 Ağustos kutlaması
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Deniz Emniyet Derneği'nden 30 Ağustos kutlaması

Deniz Emniyet Derneği (DEDER) Başkanı Cahit İstikbal, "Milletimizin bağımsızlığını yeniden kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci Yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Deniz Emniyet Derneği'nden 30 Ağustos kutlaması
29.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:19

Deniz Emniyet Derneği (DEDER) Başkanı Cahit İstikbal, "Milletimizin bağımsızlığını yeniden kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci Yıldönümü kutlu olsun" dedi.

DEDER Başkanı Cahit İstikbal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla DEDER adına kutlama mesajı yayımladı. İstikbal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlığını yeniden kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci Yıldönümü kutlu olsun. 26 Ağustos'ta Anadolu'da başlayıp 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman ordumuzun Dumlupınar'daki zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz, İstiklal mücadelemizin başarıyla kazanıldığı, bugünkü cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihten silinmek istenen milletimizin varlığının bir kez daha ispatlandığı, ezilen ve sömürülen bütün milletlere moral ve ilham kaynağı olduğu gündür.

Başta İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; onun silah arkadaşları ve cesur Türk milletinin üstün çabalarıyla kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesinin sonucunda istiklal mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır. Bu önemli zaferle topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz yeniden bağımsızlığına ulaşmıştır. Milletimiz kendisine zorlanan esareti kanlı bedeller ile yok ederek bağımsızlığının vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir.

Bundan 98 yıl önce sömürgeci güçler Türk milletinin bağımsızlığına göz dikse de Türk halkının üstün çabalarıyla bozguna uğratılmışlardır. Vatanımızın bağımsızlığı için bedelini canlarıyla ödeyerek yurdumuzu savunan, toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kahraman halkamızın düşmanı yurdumuzdan atmak için taarruza geçtiği Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde başarı elde edilmesine liderlik ederek milletimizin bağımsızlığını kazanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesine canlarıyla katılan kahraman Türk milletini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Deniz Emniyet Derneği olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, ülkemizin ve milletimizin her alanda büyük zaferlere ulaşmaya devam etmesini temenni ediyoruz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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