Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
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Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil

29.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:20

Ece Üner'in Kim Kardashian'a yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren Deniz Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik sözlerinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili birçok kesimin desteğini alan Ece Üner'e ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi.

ECE ÜNER NE DEMİŞTİ?

Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleriyle yanıt vermişti.

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözlere ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi. Ece Üner'i üslubundan dolayı eleştiren Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
Haber Yorumları (8)
GARIBAN: kim bu denizçakır geçmişi araştırılmalı
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LEON BUUREN: BUYRUN ERMENİLERİ ELEŞTİRDİ DİYE SUNUCUYU ELEŞTİRİP REKLAM PEŞİNDE OLAN DENİZ ÇAKIR HANIMA. BAKTI Kİ DİZİLERDEN TEKLİF GELMİYOR ORTAYA ŞÖYLE KARIŞIK BİR İKİ KELİME BİR ŞEY SÖYLEYEYİMDE POPÜLER OLAYIM YİNE DEDİ ZAAR.
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GARIBAN: deniz çakır hangi taraftasın sen
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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