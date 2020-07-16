DENİZ BULUTSUZ'UN ÇIPLAK AYAKLI YÜRÜDÜĞÜ ANLAR DOSYAYA DELİL OLARAK GİRDİ
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DENİZ BULUTSUZ'UN ÇIPLAK AYAKLI YÜRÜDÜĞÜ ANLAR DOSYAYA DELİL OLARAK GİRDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHADeniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında 13,5 yıl hapis istenen Ozan Güven hakkındaki dava dosyasına, kamera kayıtları delil olarak girdi.

16.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:11

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında 13,5 yıl hapis istenen Ozan Güven hakkındaki dava dosyasına, kamera kayıtları delil olarak girdi. Görüntülere göre, darp olayı sonrasında Deniz Bulutsuz'un gece saatlerinde çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 21 Ocak'ta görülecek ilk duruşma öncesinde, Deniz Bulutsuz'un uğradığı şiddet sonrasına ilişkin bir işyeri ve akaryakıt istasyonundan temin edilen görüntüler dosyaya girdi.

İNCELEME TUTANAĞI DOSYADA

Emniyet mensuplarınca incelenen görüntülere ilişkin inceleme tutanağında, Deniz Bulutsuz'un yalın ayak sokakta ileri geri gittiği belirtildi. Görüntülerde Bulutsuz'un olay gecesi olan 13 Haziran'da, saat 03.38'de yalınayak yürüdüğü, yaklaşık 3-4 metre yürüdükten sonra geldiği istikamete geri döndüğü, sonra tekrar gelerek Levent Caddesi'ne doğru gittiği belirlendi. Saat 03.39'da ise kamera görüş açısından çıktığı, saat 3.40'da ise kameranın çözünürlüğünün düşük olmasından ve ortamın karanlık olmasından dolayı eşkali tam olarak tespit edilemeyen 1.70-175 cm boylarında 90-100 kilo ağırlığında bir erkek şahsın, Bulutsuz'un gidiş istikametine doğru giderek bir süre sonra döndüğü kaydedildi. O esnada bu kişinin yanından plakası tespit edilemeyen turuncu renkli bir pikap kasalı aracın geçiş yaptığı anlatıldı.

Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'in şoförüne ait araçla gittiğini söylediği benzinlik istasyonundan görüntüler de tutanakta yer aldı. Görüntülerde turuncu renkli pikap aracın istasyona girdiği ve araçtan inen 45-50 yaşlarında, 170-180 cm boylarında, 80-85 kilo ağırlığında beyaz tişörtlü, siyah şortlu erkek şahsın marketten alışveriş yaptığı görülüyor. Şahsın, 2 şişe su ve kolonya satın alarak saat 03.40'da araca binerek ayrıldığı kaydedildi. Tutanakta, müşteki Deniz Bulutsuz'un bulunup bulunmadığı tespit edilemediği de belirtildi.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ ELDE EDİLEMEMİŞTİ

Soruşturma aşamasında, Ozan Güven'in evindeki güvenlik kameralarının üzerine yeni kayıt yapıldığı ortaya çıkmıştı. İddianamede, Deniz Bulutsuz'un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği belirtilmişti.

DENİZ BULUTSUZ'UN ÇIPLAK AYAKLI YÜRÜDÜĞÜ ANLAR DOSYAYA DELİL OLARAK GİRDİ

Kaynak: DHA

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