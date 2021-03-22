Deniz Baysal kimdir? Teşkilat Deniz Baysal kaç yaşında, nereli? Teşkilat Zehra kimdir?

TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Deniz Baysal'dır. Peki, dizinin Zehra'sı Deniz Baysal kimdir?

TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Deniz Bayal'dır. Peki, dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Deniz Baysal kaç yaşında? Teşkilat Zehra kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Deniz Baysal hakkında merak edilenler haberimizde!

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991'deİzmir'de doğdu. Deniz Baysal , Türk oyuncudur.

İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

Kariyeri

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

Filmografi

TV Dizileri

2011 Bitmeyen Şarkı

Derin Sular - Nisan

2012 Babalar ve Evlatlar

Kayıp Şehir – Şehnaz

2013 Aşk Ekmek Hayaller Karaca Yılmaz

2014-2015 Kaçak Gelinler - Kainat

2015 Can Bedenden Çıkmayınca - Eylem

Beyaz Yalan - Alara Korel/Melek Yılmaz

2016 Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran

2018-2019 Söz Savcı Derya Karasu Başrol Oyuncusu

2020 Hizmetçiler - Ela Sönmez

2021- Teşkilat - Zehra Balaban

Sinema Filmleri

2016 Sol Şerit - Yasemin

2019 7. Koğuştaki Mucize - Mine Öğretmen

Müzik Klibi

2017 Kolpa Tasma

Ödülleri