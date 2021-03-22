Deniz Baysal kimdir? Teşkilat Deniz Baysal kaç yaşında, nereli? Teşkilat Zehra kimdir?
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Deniz Baysal'dır. Peki, dizinin Zehra'sı Deniz Baysal kimdir?
TRT 1 ekranlarına yeni gelen Teşkilat dizisi seyircileri ilk haftadan ekranlara kitledi. Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin gerçek kahramanlarını canlandıran başarılı bir oyuncu kadrosu var. Dizinin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Teşkilat'ın başrollerinden biri de ünlü genç oyuncu Deniz Bayal'dır. Peki, dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat Deniz Baysal kaç yaşında? Teşkilat Zehra kimdir? Teşkilat dizisi oyuncusu Deniz Baysal hakkında merak edilenler haberimizde!
DENİZ BAYSAL KİMDİR?
Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991'deİzmir'de doğdu. Deniz Baysal , Türk oyuncudur.
İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.
Kariyeri
İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.
Filmografi
TV Dizileri
- 2011 Bitmeyen Şarkı
- Derin Sular - Nisan
- 2012 Babalar ve Evlatlar
- Kayıp Şehir – Şehnaz
- 2013 Aşk Ekmek Hayaller Karaca Yılmaz
- 2014-2015 Kaçak Gelinler - Kainat
- 2015 Can Bedenden Çıkmayınca - Eylem
- Beyaz Yalan - Alara Korel/Melek Yılmaz
- 2016 Sevda Kuşun Kanadında - Tümay Erbay
- 2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Hazan Çamkıran
- 2018-2019 Söz Savcı Derya Karasu Başrol Oyuncusu
- 2020 Hizmetçiler - Ela Sönmez
- 2021- Teşkilat - Zehra Balaban
Sinema Filmleri
- 2016 Sol Şerit - Yasemin
- 2019 7. Koğuştaki Mucize - Mine Öğretmen
Müzik Klibi
- 2017 Kolpa Tasma
Ödülleri
- Türkiye Gençlik Ödülleri-En İyi Kadın Oyuncu
- Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü 'Face To Fest' Ödülleri-'Yılın Kadın Oyuncusu'
- Ayaklı Gazete Ödülleri-"En İyi Sinema Kadın Oyuncusu"