Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli?

Deniz Baysal, geçtiğimiz günlerde müzisyen eşi Barış Yurtçu ile objektiflere takıldı. Yurtçu çifti Bodrum tatilinde aşk tazelediler. Gündeme gelen haber üzerinde Deniz Baysal'ın hayatı merak edildi. Peki, Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Deniz Baysal, geçtiğimiz günlerde müzisyen eşi Barış Yurtçu ile objektiflere takıldı. Yurtçu çifti Bodrum tatilinde aşk tazelediler. Gündeme gelen haber üzerinde Deniz Baysal'ın hayatı merak edildi. Peki, Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu, 5 Nisan 1991yılındaİzmir'de doğan Türk oyuncudur.

İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

Kariyeri

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı. Son olarak, TRT 1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandırmaktadır.

Filmografi

TV Dizileri

2011 Bitmeyen Şarkı

Derin Sular Nisan

2012 Babalar ve Evlatlar

Kayıp Şehir Şehnaz

2013 Aşk Ekmek Hayaller Karaca Yılmaz

2014-2015 Kaçak Gelinler Kainat Gencer

2015 Can Bedenden Çıkmayınca Eylem

Beyaz Yalan Alara Korel/Melek Yılmaz

2016 Sevda Kuşun Kanadında Tümay Erbay

Rüzgarın Kalbi Zeynep

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Hazan Çamkıran

2018-2019 Söz Savcı Derya Karasu Başrol Oyuncusu

2020 Hizmetçiler Ela Sönmez Başrol Oyuncusu

2021- Teşkilat Zehra Balaban Başrol Oyuncusu

Sinema Filmler

2016 Sol Şerit Yasemin Başrol Oyuncusu

2019 7. Koğuştaki Mucize Mine Öğretmen Başrol Oyuncusu

DENİZ BAYSAL YURTÇU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Baysal, 1991 doğumlu olup 30 yaşında ve İzmirlidir.