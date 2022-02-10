Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal hayatı ve biyografisi! Deniz Baysal kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Deniz Baysal merak konusu oldu. İşte Deniz Baysal hakkında merak edilen Deniz Baysal kimdir, Deniz Baysal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulunda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesinden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesinde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", Bitmeyen Şarkı, "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk Ekmek Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı. Günümüzde ise, TRT 1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandırmaktadır.