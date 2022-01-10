Deniz Bayramoğlu neden yok? Deniz Bayramoğlu kimdir, eşi kimdir?

Deniz Bayramoğlu neden yok? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında? Deniz Bayramoğlu'nun biyografisi...

DENİZ BAYRAMOĞLU NEDEN YOK?

Ekranların sevilen isimlerinden Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun eşi Ece Üner'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bu nedenle Bayramoğlu'nun da ekranlarda yer almadığı görünüyor. MedyaRadar'ın özel haberine göre; Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve kendisini karantinaya alan Bayramoğlu'nun yerini bu süreçte Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol alacak.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Malatya'da dünyaya gelen Deniz Bayramoğlu, Türk haber spikeridir. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı. CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu.

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