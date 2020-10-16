Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek
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Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek

16.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:16
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın 'Halk Parti' adından yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Partinin genel başkanının ise Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın olacağı konuşuluyor.

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan siyaset hayatlarına kurdukları partiler ile devam ederken, gündeme gelen yeni iddia ise CHP kulislerini karıştıracak.

"CHP'DEN YENİ BİR PARTİ Mİ DOĞUYOR?"

Hürriyet Gazetesi yazarlarında Yalçın Bayer geçtiğimiz gün, Antalya kökenli yeni bir partinin kurulacağı yönünde bir duyum aldığını aktarmıştı. Bayer bugün kaleme aldığı yazıda ise Deniz Baykal'la ilgili önemli bir iddiaya yer verdi; "İktidar kanadında CHP'nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey'in etrafında 'adam' kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı. CHP'den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda 'üflenen'lere göre böyle".

"BAYKAL'IN KIZI DA GENEL BAŞKAN OLACAKMIŞ"

Partinin kurucuları olarak, Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek'in isimlerinin geçtiğini belirten Bayer, "Onur Öymen ve Şahin Mengü'nün adını fısıldayanlar da var. Baykal'ın kızı da genel başkan olacakmış" dedi.

"DIŞARDA BAYKAL'IN GÖRÜŞÜ VE BEYANI GEÇMİYOR"

Partinin adının ise 'Halk Parti' olacağı belirtilirken, "En önemlisi, dışarda Baykal'ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. CHP'nin 'ağır' bir abisi "Baykal'ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz" diyor.

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