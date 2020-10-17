Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!
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Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!

17.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:15

Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddialarıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

CHP'de siyaset yapan önemli isimlerin partiden ayrılarak 'Halk Parti' isminde yeni bir parti kurup siyasi faaliyetlerine burada devam edecekleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, dün kaleme aldığı köşe yazısında CHP'den ayrılarak 'Halk Parti' isminde yeni bir parti kurulacağı genel başkanının da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağını iddia etti. Siyaset kulislerini hareketlendiren bu iddia sonrası bahsi geçen isimler yapmış oldukları açıklamalarla yeni parti söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

İşte yeni parti çalışmasının içinde yer alacağı öne sürülen isimlerin konuyla ilgili açıklamaları;

Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen: Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.

Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş: Yönetim partiye güvenmediği için CHP'liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.

Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.

Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.

Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!

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