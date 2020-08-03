Deniz altındaki ölüm tuzağı Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardıBeril SÖNMEZ, (DHA) - Yunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların 'hayalet ağ' olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi.

Deniz altındaki ölüm tuzağı: Dalgıçlar İyonya Denizi'nden yarım ton 'hayalet ağ' çıkardı

Beril SÖNMEZ, (DHA) - Yunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların 'hayalet ağ' olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi. Hayalet ağ olarak bilinen bu kullanılmayan ağlar, batıkların etrafına sarılarak dalgıçlar ve diğer deniz canlıları için ölüm tuzağı haline geliyor.

Hayalet ağlar, denizlerde ve okyanuslarda genelde kaya ve batık gemilerin etrafına dolanıyor. Plastik malzemeden yapılan bu ağlar, doğa tarafından yok edilemediği için dalgıç ve deniz canlılarının hayatlarını tehlikeye sokuyor. Özellikle yunus, kaplumbağa ve benzeri deniz canlıları bu hayalet ağlara takılarak ölüm tuzağında hayatının kaybediyor.

YARIM TON AĞ TEMİZLENDİ

İyonya Denizi'ndeki batık denizaltıdan yarım ton naylon balıkçı ağı temizleyen Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonu, her yıl milyonlarca deniz canlısının bu naylon hayalet ağlara sıkıştıktan sonra öldüğünü açıkladı. Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonuyla, Yunan ve Hollandalı gönüllü dalgıçlar 2'nci Dünya Savaşı'nın en büyük denizaltılarından biri olan HMS Perseus'un etrafına dolanmış yarım tonluk ağları kaldırmak için Kefalonia ve Zakynthos adaları arasındaki sularda 52 metreye daldı.

İngiliz HMS Perseus Aralık 1941'de bir mayına çarparak battı. Hayatta kalan tek kişi olan John Capes, Kefalonya Adası'na ulaşana kadar karanlıkta uzun süre yüzdü ve adalılar tarafından bir yıldan fazla gizlendi.

Kaynak: DHA