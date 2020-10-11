Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
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Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası

11.10.2020 22:18 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:55

Eski model Deniz Akkaya, Hadise hakkında "Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır" ifadesini kullandı.

Canlı Masa programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'e konuk oldu. Sevda Türküsev, ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise'yi örnek gösterdi.

Aynı zamanda Türküsev, "Kadın ünlüleri istediği gibi sahneye çıkabilirler fakat bunu cesurca pozlar diyerek kadınlara cesaret olarak aşılanmaması gerekir" dedi.

AKKAYA'DAN HADİSE'YE SERT SÖZLER

Deniz Akkaya ise ünlü şarkıcı Hadise hakkında "Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır (taklit)" ifadesini kullandı.

SELİN CİĞERCİ'YLE DE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci hakkında 'Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin' sözleriyle gündem olmuş ikili bu gerilimin ardından davalık olmuştu.

Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 22:54:40. #1.15#
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