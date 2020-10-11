Deniz Akkaya'dan Hadise'ye Beyonce benzetmesi: Kötü bir replikası

Eski model Deniz Akkaya, Hadise hakkında "Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır" ifadesini kullandı.

Canlı Masa programında Deniz Akkaya, İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'e konuk oldu. Sevda Türküsev, ünlülerin sosyal medyaya vermiş olduğu yarı çıplak pozlar ile ilgili yaptığı yorumda Hadise'yi örnek gösterdi.

Aynı zamanda Türküsev, "Kadın ünlüleri istediği gibi sahneye çıkabilirler fakat bunu cesurca pozlar diyerek kadınlara cesaret olarak aşılanmaması gerekir" dedi.

AKKAYA'DAN HADİSE'YE SERT SÖZLER

Deniz Akkaya ise ünlü şarkıcı Hadise hakkında "Hadise, Beyonce'nin kötü bir replikasıdır (taklit)" ifadesini kullandı.

SELİN CİĞERCİ'YLE DE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Deniz Akkaya geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci hakkında 'Sen evlen, hayatını yaşa, ticaretini yap, meşrebi geniş dostlarınla görüş ama çocuk alırım derken orada destur çekeceksin' sözleriyle gündem olmuş ikili bu gerilimin ardından davalık olmuştu.