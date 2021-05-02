Deniz Akbulut gözleri açıldı mı? Deniz Akbulut neden kör oldu?

Yeşilçam'ın güzelliği ile büyüleyen oyuncuları arasında yer alan Deniz Akbulut, çok genç yaşlardayken görme yetisini kaybetti. Deniz Akbulut gözleri açıldı mı? Deniz Akbulut neden kör oldu? Deniz Akbulut kimdir?

Deniz Akbulut gözleri açıldı mı? Deniz Akbulut neden kör oldu? Deniz Akbulut, ekran karşısındaki birçok kişinin araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Yeşilçam'da bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Deniz Akbulut, çok genç yaşlardayken görme yetisini kaybetti. Peki, Deniz Akbulut kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

DENİZ AKBULUT NEDEN KÖR OLDU?

1991 yılında henüz 31 yaşındayken bir film setinde aniden görme yetisini kaybetti. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen rahatsızlık için kimileri tansiyon dedi, kimileri ise kullandığı bir ilacın buna yol açtığını söyledi. Bir süre kariyerine de ara vermek zorunda kaldı Akbulut.

DENİZ AKBULUT KİMDİR?

1965 yılında zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Deniz Akbulut, bir süre Londra'da genç kızlara görgü eğitimi veren bir okula devam etti. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1976 yılında Yirmidört Saat adlı filmle sinemaya adım attı.

1965 yılında zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Deniz Akbulut, bir süre Londra'da genç kızlara görgü eğitimi veren bir okula devam etti.

Daha sonra Türkiye'ye dönerek Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1976 yılında Yirmidört Saat adlı filmle sinemaya adım attı. "Kaderi Zorlama" filminin de aralarında bulunduğu 50'ye yakın filmde oynadı.

"Kendisine gelecekte sağlık mutluluklar diliyorum, gözlerinin görmemesi benim suçum değil, metil alkolden gözleri tahrip oldu" dedi.

Bir süre kariyerine de ara vermek zorunda kaldı. Gözlerinin açılması için ameliyat olması gerekiyordu ama yeterli maddi imkanları olmadığı için ameliyat olamadı. Akbulut, Çöpten Kalpler, Deniz Sınır gibi yapımlarda rol aldı.

Deniz Akbulut geçtiğimiz yıllarda İbrahim Tatlıses ile ilgili "'Ben senden çok hoşlanıyorum' dedi ve beni yatağa doğru itti. Şaşırdım, heyecanlandım, panik oldum." 'Senden çok hoşlanıyorum' dedi. Ben titremeye başladım, genç bir kadınım. Kendimi bırakabilirdim kollarına…" demişti.

1980'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vuran Deniz Akbulut görme yetisini neden kaybettiğini yıllar sonra açıkladı. Uçankuş TV'ye katılan Deniz Akbulut, 25 sene önce yaşadıklarını "Hayatın İçinden" programında anlattı.

Eşinden şiddet gördüğü ve gözlerini kaybettiği günü anlatan Akbulut, eski eşinin yayına katılması üzerine şaşkınlık yaşadı ve konuşmak istemediğini söyledi.

1991 yılında bir gün film setindeyken aniden görme yetisini yitirdi. Kimi tansiyon dedi sebebi için kimi kullandığı bir ilacın buna yol açtığını söyledi. Deniz Akbulut, üstelik sadece 31 yaşındayken gözlerini kaybedip sonsuz bir "beyazlığa" gömüldü.