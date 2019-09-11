Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir'den Akın Birdal suikastiyle ilgili dikkat çeken anı: Öldü zannettiğim Birdal'ın elinden ödül aldım

11.09.2019 20:48

Deneyimli gazeteci Cengiz Aldemir, YouTube üzerinden yayınlanan programda gazetecilik anıları anlattı. Aldemir'in suikaste uğrayan Akın Birdal ile anlattığı anı ile dikkat çekti.

"ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİĞİM AKIN BİRDAL'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDIM"

Aldemir, suikastle ilgili anısını anlatarak, "Bana bürodayken istihbarat geldi.'İnsan Hakları Derneği basılmış Akın Birdal vurulmuş' dendi. Bende ajanstan çıkar çıkmaz kameramı açtım. Olay yerine vardığımda bir baktım kanlar içerisinde Akın Birdal. Benim o görüntü karışısında nevrim döndü. Olayla ilgili 15 dakika çekim yaptım. Böyle vurulan bir insanı çekmek kadar zor bir durum yok. Olayın üzerinden epey bir zaman geçti. Sonra beni Çağdaş İnsan Hakları Derneği'nden arayıp ödül vermek istediklerini söylediler. Suikaste uğrayan ve kanlar içerisinde görüntülerini çektiğim Akın Birdal ödülümü verdi. Birdal bana, 'Siz gazeteciliğinizi yapmakla tarihe not düştünüz. Aynı zamanda yaşadığım ve bu ödülü size verdiğim için çok mutlu oldum" demişti. Kanlar içerisinde haberini yaptığım öldü zannettiğim Birdal'ın elinden daha sonra ödül aldım." ifadelerini kullandı.

AKIN BİRDAL KİMDİR?

2 Ocak 1948 yılında Niğde ' de doğmuştur.İlk ve ortaöğrenimini Niğde'de tamamladı. 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1970 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Niğde Gençlik Derneği Başkanlığı yaptı. Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti'nde görev aldı. 1973 yılında Gazi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Aynı yıllarda, Ziraat Mühendisleri Birliği ile TMMOB Ziraat Odası Merkez Yürütme Kurullarında görev yaptı.

1977 yılında kır yoksullarının ekonomik, demokratik mücadele örgütü KÖY-KOOP'un Niğde Birlik Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda KÖY-KOOP'un merkez yönetim kurulundaydı ve Eğitim, Örgütlenme, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 1977-1980 yılları arasında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesiydi. Aynı dönemde, Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980 askeri darbesi sonrasında, KÖY-KOOP yöneticileriyle Mamak Askeri Cezaevi'nde bir yıl tutuklu kaldı. Buradan çıktıktan sonra, 3 yıl ticaretle uğraştı. 1984 yılında yargılandığı tüm davalardan beraat etti ve peyzaj mimarlığı alanında çalışmaya başladı.

1986 yılında kurulan İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 1986 ile 1992 yılları arasında Genel Sekreterliği'ni, 1992'den 1999'a kadar ise Genel Başkanlığını yaptı. 12 Mayıs 1998'de Ankara'da bulunan İHD Genel Merkezinde iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganların TİT üyesi olduğu öne sürüldü. Saldırıyı Yeşil'in ekibinden uzman çavuş Cengiz Ersever'in organize ettiği iddia edildi. Akın Birdal, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 1995-1996 1 Eylül Dünya Barış Günleri'nde Mersin ve Ankara'da yaptığı konuşmalardan dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1999 ve 2000 yıllarında hapse girdi. Bu mahkûmiyetleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın uyarısıyla, İHD Genel Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kaldı.

1995 genel seçimlerinde, Emek-Barış ve Özgürlük blokunun Mersin Milletvekili Adayı oldu. Partinin yüzde 10 barajının aşamaması nedeniyle seçilemedi. 2002 yılında yine Emek-Barış ve Demokrasi blokunun Mersin adayı olan Birdal'ın adaylığı, TCK m. 312'den aldığı mahkûmiyet nedeniyle YSK'ca veto edildi. BSP ve ÖDP'nin kurucusu üyesi olan Akın Birdal her iki partide de PM üyeliği yaptı. 2002 yılında kurulan Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı görevini 2 yıl süreyle yürüten Birdal, merkezi Paris'te bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'na Başkan Yardımcısı seçilmesinin hemen öncesinde SDP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Federasyonun başkan yardımcılığı görevini, üst üste 3 dönem, 2007'ye kadar sürdürdü.

SDP'nin Onursal Genel Başkanı olan Akın Birdal, 22 Temmuz 2007'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Bin Umut Adayları arasında olan Akın Birdal, milletvekili seçilmesi halinde TBMM'de savaş politikalarına karşı barışın, askeri vesayet rejimine karşı gerçek demokrasinin, her türlü ayrımcı politikaya karşı insan haklarının, hukukun siyaset karşısında araçsallaştırılmasına karşı adaletin, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı iş ve ekmek mücadelesinin sözcülüğünü yapmayı hedeflediğini dile getirmiştir[kaynak belirtilmeli]. 2007 genel seçimlerinde milletvekili seçilmiş, seçilmesinin ardından, DTP'ye katılmıştır. 2009 Yerel Seçimleri'nde DTP İstanbul Belediye Başkan Adayı olmuştur. Kooperatifçilik ve insan hakları üzerine çok sayıda inceleme ve makaleleri yayımlandı. Bunun yanı sıra, Cansuyu (Aykırı Yayınları, 2006), Betula Öyküler (2003), Sol Elim Ulucanlar'dan Notlar (Belge Yayınları, 2000) isimli kitapları yayımlandı. Birdal'ın eşi Gülşen Ülker Birdal 12 Ekim 2015 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.