Deneyenlerden Tam Not Alan Etli Ekmek Tarifi - Mutlaka Defterinizde Bulunsun : )

Konya ve Sivas yöresinde mutfağına has olan incecik açılmış hamurun üzerinde et ile harmanlanmış domatesi baharatı ve soğanıyla lahmacuna benzeyen lezzetli bir pide tarifidir. Evde fırın ustalarını aratmadan kolayca etli ekmek tarifini hazırlayabilirsiniz tabiki de : ) Yer yer yapıldığı yörelere ve lezzetleri değişebilir. Odun ateşinde yapıldığı için daha lezzetli oluyor diyorsanız? Mahalle de bulunan odun fırınlarına yapıp verebilirsiniz. Evde fırında yapımı da gayet kolay hiç tereddüt etmeden deneyip aileniz ve arkadaşlarınızla lezzetli etli pide tarifini hazırlayıp tüketebileceğiniz bir tarif. Sizlerde pide sever ve artık pide salonlarına verilen paraya acıyor sanız mutfaklarınız da mis gibi etli ekmek hazırlayabilirsiniz. Konya ve Sivas mutfağının sevilen ve doyurucu olan etli pide tarifini denemek isterseniz videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )