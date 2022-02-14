KÜTAHYA (İHA) - "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi olabilmek için ter döktüler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı mütevelli heyeti üyesi Alper Güzel :

"Deneyap öğrencilerimizden beklentimiz, Teknofest'te boy göstermeleri ve orada almış oldukları eğitimlere uygun yarışmalara katılmaları"

KÜTAHYA - Kütahya'da yüzlerce öğrenci, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" öğrencisi olabilmek için ter döktü.

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması olan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme süreci uygulama sınavı, Kütahya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

27 ilde 38 merkezde gerçekleştirilen sınavlara 16 binin üzerinde öğrencinin katıldığını söyleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı mütevelli heyeti üyesi Alper Güzel, "Kütahya'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin 3. fazının açılışı olarak uygulama sınavını gerçekleştiriyoruz. Dün ortaokul öğrencilerini bugün ise lise öğrencilerinin bu sınava giriyorlar. Bu sınav Türkiye'de 27 ilde 38 ayrı merkezde gerçekleşiyor ve toplamda 16 bine yakın öğrenci bu sınavlara girecek ve 6 bin 60 öğrenci Deneyap öğrencisi olma hakkını kazanacaklar. Bizim 81 ilde 100 Deneyap Tekroloji Atölyesi açma hedefimiz var şuan 3. faz ile beraber 55 ilde Deneyap Teklonoji Atölyeleri'ni açmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizden ve eğitmenlerimizden bu deneyaplar da beklentimiz çok yüksek. Kendilerinin 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile beraber yürüyen bireyler olmalarını istiyoruz ki günün sonunda bu işler bu teknolojinin memleketteki gelişimi bu çocukların üzerine kalacak, bu onların vazifesi olacak dolayısı ile bizim üzerimizde ki sorumlulukta çok fazla onların için gerekli ortamı hazırlamamız gerekiyor. Deneyaplar da öğrenciler Robotik, nesnelerin interneti, mobil yazılımlar, kodlama tasarım gibi dersler alacaklar. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan dersler ile toplam 3 yıl sürecek olan bu eğitimlerde ilk 24 ay Deneyap eğitmenlerinin verdiği eğitimleri alıp her eğitimin sonunda ise konu ile alakalı bir projeye dahil olacaklar ve son 12 ayda da bütün almış oldukları eğitimler ile proje takımları oluşturup ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacaklar. Deneyap öğrencilerimizden beklentimiz Teknofest'te boy göstermeleri ve orada almış oldukları eğitimlere uygun yarışmalara katılmaları" dedi.

Sınavlar sonunda Kütahya'da 160 öğrencinin Deneyap öğrencisi olacağını söyleyen Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, "Kütahya Gençlik Merkezi olarak Deneyap Teknoloji Atölyesi uygulama sınavlarına başladık. Eylül ayında teorik sınavlarını gerçekleştirdik ve Kütahya'dan bin 300 öğrenci katılmıştı. Uygulama sınavına ise 300 öğrencimiz katılmaya hak kazandılar. Sınavlar sonunda 160 gencimiz seçilecek ve bu arkadaşlarımız 3 sene boyunca teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.