Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım

05.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:55
Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım

Çorum'da ekiplerin yaptığı denetimler sırasında maskesiz yakalanan bir vatandaş "Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz" diyerek kendini savundu.

Çorum'da koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında en işlek caddelerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

DENETİM SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkında denetim yapan görevliler, maske takmayan, sigara içen birçok vatandaşla karşılaştı.

Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım

Parkta maskesiz, çay ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu'na görevliler "Kurallara uymamız gerekiyor. Biz sizin sağlığınız için buradayız. Salgın yeniden artışa geçti" uyarılarında bulundu.

Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım

"ESKİ PEHLİVANIM, KORONA BANA BULAŞMAZ"

Görevlinin uyarısına rağmen sigara içmeyi sürdüren Pehlivanoğlu, "Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir" yanıtı verdi. Görevliler, kişiyi uyararak parktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Didem Kınalı Jason Statham Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 13:57:55. #1.15#
title