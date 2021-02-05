Denetimde maskesiz yakalanan vatandaştan pes dedirten savunma: Ben eski pehlivanım

Çorum'da ekiplerin yaptığı denetimler sırasında maskesiz yakalanan bir vatandaş "Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz" diyerek kendini savundu.

Çorum'da koronavirüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında en işlek caddelerde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

DENETİM SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkında denetim yapan görevliler, maske takmayan, sigara içen birçok vatandaşla karşılaştı.

Parkta maskesiz, çay ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu'na görevliler "Kurallara uymamız gerekiyor. Biz sizin sağlığınız için buradayız. Salgın yeniden artışa geçti" uyarılarında bulundu.

"ESKİ PEHLİVANIM, KORONA BANA BULAŞMAZ"

Görevlinin uyarısına rağmen sigara içmeyi sürdüren Pehlivanoğlu, "Ben eski pehlivanım korona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir" yanıtı verdi. Görevliler, kişiyi uyararak parktan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR