Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar
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Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar

17.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:27
Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar

Bağcılar'da yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında bir kafede oturan genç çift, karşılaştığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan nikah kıyma sözü aldı.

Bağcılar'da yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında bir kafede oturan genç çift, karşılaştığı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan nikah kıyma sözü aldı. 13 Nisan'da Çağırıcı'nın kıyacağı nikahta çiftin şahitliğini ise Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yapacak.

Kovid-19 tedbirlerine yönelik Bağcılar'da cadde ve sokaklardaki bütün işletmeler denetlenmeye devam ediyor. Dinamik denetlemelerin Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kısmına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.

BAŞARILI SINAV VERDİLER

Denetim ekibi, cadde üzerinde yer alan kafe ve restoranlara girerek HES Kodu uygulamasından mesafeye hijyen koşullarından maskeye kadar bütün kurallara uyulup uyulmadığını yerinde inceledi. Uygulama sırasında Başkan Çağırıcı, evlilik hazırlığı yapan Volkan Mutlu (26) ve Selenay Aksu (21) çiftiyle tanıştı. Kovid-19 denetiminde bütün kurallara uyarak başarılı bir sınav veren gençlerle Çağırıcı arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Çağırıcı, 13 Nisan 2021 tarihinde nikah törenleri olan çiftin nikahını kıymak için onlara söz verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TESADÜF OLDU"

Bu sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını söyleyen Volkan Mutlu, "Çok büyük bir tesadüf oldu. Nikah sarayından günümüzü aldık ve çay içmek için buraya girdik. Denetlemeye denk gelince şaşırdık ama böylesine güzel biteceği aklımıza gelmezdi. Başkanımızla tanıştık çok mutlu olduk" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini ise Kaymakam Eldivan yapacak.


Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar
Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar
Denetimde başkandan nikahını kıyma sözü aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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