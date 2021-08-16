Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı -Demokrasi ve Özgürlükler Adası vatandaşların akınına uğradı Yassıada'nın yeni hali havadan görüntülendi Demokrasi ve Özgürlükler Adası vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeni haliyle vatandaşın ziyaretine açıldı

-Demokrasi ve Özgürlükler Adası vatandaşların akınına uğradı

Yassıada'nın yeni hali havadan görüntülendi

İSTANBUL - Demokrasi ve Özgürlükler Adası vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezerek tarihi dokuyu yakından hissetti. Öte yandan ada havadan da görüntülendi.

Geçtiğimiz gün ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava müzesi haline getirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılırken Yassıada'nın tarihine de ışık tutuluyor. Adayı ziyaret eden vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, tarihi ve tescilli yapıları, kütüphane ve açık hava sanat eserlerini gezerek tarihi dokuyu bir kez daha hissetti. Ziyaretçilerinden büyük beğeni toplayan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, havadan da görüntülendi.

"Tüylerim diken diken oldu"

Adayı ziyarete gelen Esra Özdemir, "Herhalde adaya ilk ziyaretleri biz gerçekleştirdik. Çok beğendim, gerçekten çok etkilendim. Özellikle Adnan Menderes'in yargılandığı odaya girdiğim zaman tabiri caizse tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Mutlaka gelip görün. Tarihimizi canlandırdığımız yerler. Çocuklarımıza da örnek olacağını düşünüyorum. Onların da gelip görmesini istiyorum." dedi.

"Beklediğimden çok daha güzel"

Adadaki müzeleri gezen Mine Eren, "Beklediğimden çok daha güzel. Rehberimiz de sağ olsun çok güzel anlatıyor. Ben en çok Adnan Menderes'in yargılandığı, mahkeme salonuna girdiğimde ve videoyu izlediğime kendimi çok kötü hissettim. O günlere geri döndüm. Ben öğretmenim aynı zamanda. Bence bütün öğrenciler, gençler buraya gelip mutlaka görmeli. Derslerde anlattığımız gibi değil. Mutlaka bütün öğretmenlerin dersi burada anlatmaları, o günlere geri dönüp neler yaşanmış görmeleri gerekir diye düşünüyorum." dedi.

Haftanın 6 günü Kadıköy'den sefer yapılacak

Ziyaretçiler Kadıköy İDO İskelesi'nden kalkan vapurlarla pazartesi hariç haftanın 6 günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret edebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert