Demiryolunda rayların yanına park edilen otomobile tren çarptı - Haberler
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Demiryolunda rayların yanına park edilen otomobile tren çarptı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
Demiryolunda rayların yanına park edilen otomobile tren çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, demiryolundaki rayların hemen yanına bırakılan otomobile tren çarptı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, demiryolundaki rayların hemen yanına bırakılan otomobile tren çarptı.

Kemal Paşa Mahallesi'nden geçen demiryolunda, rayların yanına park edilmiş olan otomobile Adana yönüne giden yük treni çarptı.

Otomobilin zarar gördüğü kazada incelemenin ardından tren seferine devam etti.

Aracın sahibinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

Kemal Paşa Mahallesi, Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Haber

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