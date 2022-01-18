Demiryollarını açık tutmak için 2 bin 270 rakımda buz mesaisi TCDD Genel Müdürü Akbaş işçilerle birlikte buz kırdı Kışın zor ve çetin geçtiği Kars'ta demir yolu çalışanları eksi 27 derece soğukta demiryolunun açık tutmak için kar ve buzla mücadele ediyor.

KARS (İHA) - Demiryollarını açık tutmak için 2 bin 270 rakımda buz mesaisi

TCDD Genel Müdürü Akbaş işçilerle birlikte buz kırdı

KARS - Kışın zor ve çetin geçtiği Kars'ta demir yolu çalışanları eksi 27 derece soğukta demiryolunun açık tutmak için kar ve buzla mücadele ediyor. Demiryolu çalışanlarının soğukta buzla mücadelesine TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş'ta eşlik etti. Akbaş demiryolu çalışanlarıyla birlikte kazma kürekle buz kırdı.

Kars-Erzurum demiryolu hattında bulunan - 2 bin 70 metre uzunluğundaki Aşıt Tüneli'nde yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, buzla mücadele ediyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.

Demiryolu hattında incelemelerde bulunan TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, "Demiryollarının en yüksek rakımlı bölgesi yaklaşık 2 bin 200 metreler civarındayız. Burada hem karla, kışla mücadele, gerçekleştiriyor ekiplerimiz, ayrıca tünelin içerisinde buz kırma işlemleri gerçekleştiriyorlar. Tabiat doğa şartları buralarda çok çetin, Kars'ta eksi 26 dereceyi gördük. Bu nedenle burada çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlar gerçekten alın teriyle emekleriyle çalışıyorlar. Gayret sarf ediyorlar. Yolcularımızın 24 saat güvenli bir şekilde konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyorlar" dedi.

Demiryolu çalışanı kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ, "Biz 11'ici aydan 4'üncü aya kadar trenlerin emniyetli seyrede bilmeleri için 5 ay boyunca burada zorlu mücadele gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

TCDD Yol Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 kişiyle sabahın erken saatlerinde tünelde buz ve kar çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalarla demiryolu sürekli açık tutuluyor.