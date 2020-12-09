Demirören Medya'ya ödül yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Demirören Medya'ya ödül yağdı

09.12.2020 07:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 07:41
Demirören Medya'ya ödül yağdı

Türkiye Altın Marka Ödül Töreni bu yıl 4'üncü kez düzenlendi.

Türkiye Altın Marka Ödül Töreni bu yıl 4'üncü kez düzenlendi.

Tazefile.com'un ana sponsorluğunda, BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş tarafından Hilton Bomonti Center'da düzenlenen tören pandemi önlemleriyle gerçekleşti.

Sunuculuğunu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu'nun yaptığı geceye Rafet El Roman damgasını vurdu.

25'inci yılını kutlayan El Roman, "25. yıl özel sanat ödülü"nü Tazefile.com'un sahibi Ahmet Gök'ün elinden aldı.

Şarkıcı, "Zorlu süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu ödülü özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum. Bugün söyleyeceğim tüm şarkıları onlar için seslendireceğim" diyerek sevilen şarkılarını söyledi.Törende ayrıca "Yılın gazetesi" ödülüne Hürriyet Gazetesi layık görülürken "Yılın erkek ana haber sunucusu" ödülü Kanal D Ana Haber ile Deniz Bayramoğlu'na verildi.

"Yılın haberi" ödülünü CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, "Yılın haber programı" ödülünü Akıl Çemberi programıyla Başak Şengül aldı.

"Yılın magazin programı" ödülü ise Magazin D'nin oldu. 

Kanal D Haber ile hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan Deniz Bayramoğlu, 'yılın erkek haber sunucusu' ödülünü iş insanı Şahin Kırbıyık'ın elinden aldı.

Yılın gazetesi

Hürriyet, 'yılın gazetesi' seçildi. Ödülü, Hürriyet Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yönetimi Müdürü Merve Arbaş Özkaynak aldı.

Kanal D ve CNN Türk'e iki ödül

Törende Kanal D iki ödüle layık görüldü. Kanal D Haber'i sunan Deniz Bayramoğlu, 'yılın erkek haber sunucusu' ödülünü alırken, 'yılın magazin programı' ödülü "Magazin D"nin oldu.

CNN Türk de geceden iki ödülle ayrıldı. Başak Şengül'ün sunduğu "Akıl Çemberi", 'yılın haber programı' seçilirken, Fulya Öztürk 'Ermenistan sivil katliamı' başlıklı haberiyle 'yılın haberi' ödülüne layık görüldü.

Törene katılan Fulya Öztürk hem kendisine verilen 'yılın haberi' ödülünü hem de 'yılın haber programı' seçilen "Başak Şengül ile Akıl Çemberi"nin ödülünü aldı.

Avrupa'daki performanslarıyla adından söz ettiren DJ Hakan Işık, Azerbaycanlı şarkıcı Kayla ile gecede ödül aldı. İkili sahnede "Allah Versin" adlı cover şarkıyı seslendirdi. "Bu ödülü dost olan iki ülkeye armağan ediyoruz" diyen Işık ile Kayla Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı ile birlikte poz verdi.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öner Erkan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Sörloth Sinan Gümüş Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demirören Medya'ya ödül yağdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 07:42:34. #1.14#
title