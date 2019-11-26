Demirköy Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmet vermeye başladı

26.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:00

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Demirköy Devlet Hastanesinin tüm birimlerinin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında Demirköy'e çok önemli bir yatırımın yapılarak faaliyete geçirildiğini söyledi.

Hastane acilinde hastanın ilk başvurusundan, taburcu olana ya da sevkine kadar gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapılabilecek bir konuma getirildiğini ifade eden Ekinci, bu kapsamda uzman ve pratisyen doktor sayısının 2'den 9'a yükseldiğini kaydetti.

Hastanede Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin de kurulduğunu aktaran Ekinci, İğneada beldesi, ilçeye bağlı 15 köyde, yatağa bağımlı 55 hastaya muayene, pansuman ve tedavi işlemlerinin evlerinde giderildiğini belirtti.

Kısa süre içinde üçüncü 112 Acil İstasyonu'nun da açılacağını dile getiren Ekinci, "Demirköy sağlık alanında neredeyse bir devrim yaşadı. Toplum Sağlığı Merkezi ile sağlık alanındaki hizmetler giderilmeye çalışılıyordu. Yeni hastane ile sağlık sorunlarının daha kolay ve yerinde giderilmesi sağlanacak. İlçeye hastanenin yapılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Valimiz Osman Bilgin ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA