Demirköy'de sokağa çıkan çocuklar için etkinlik düzenlendi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıktı. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yeniden sokağa çıkan çocuklara, uçurtma, bayrak, meyve suyu ve maske dağıtıldı. Belediye Başkanı Tahir Işık, zaman zaman çocukların oyunlarına katılarak, sohbet etti. Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tekrardan sokağa çıkan çıkan çocukların eğlenmelerini sağladıklarını belirtti. Çocukların neşelerine ortak olduğunu ifade eden Işık, onlarla birlikte eğlendiğini dile getirdi. Çocukların evlerde sıkıldığını ve dışarda geçirdikleri vakitlerin daha kaliteli olması için uğraştıklarını aktaran Işık, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Kaynak: AA