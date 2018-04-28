Demirkol Yavuz Selim Mahallesinde Esnafla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında Yavuz Selim Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirkol, vatandaşlarla bir araya gelip, vatandaşların taleplerini dinleyerek, mahalle gezileri kapsamında Yavuz Selim Mahallesini ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Emin Coşkun, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin'in de eşlik ettiği ziyarette Demirkol, mahalle sakinleri ve esnafla görüştü. Vatandaşların talep ve teşekkürlerini dinleyen Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de vatandaşlara bilgiler verdi. Mahalle Muhtarı İsmail Arka ile de görüşen Demirkol, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA