Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak

Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Bolat, hayranı olduğu 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anma törenine beyaz at ile gidiyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Bolat, hayranı olduğu 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anma törenine beyaz at ile gidiyor.

Mehmet Bolat, DYP sembolü olan kıratla, Demirel'in ölümünün 6'ncı yıldönümünde mezarının bulunduğu Isparta İslamköy'deki Çalcatepe ve Ankara'da yapılacak törenlere katılacak.

Demirel'in manevi oğulları olarak bilinen, Adnan Menderes Dernekler Federasyonu (ADFED) Mersin İl Başkanı, eski Bağcılar Belediye Başkanı, Tarsus siyasetinin renkli siması Mehmet Bolat, Kleopatra Kapısı'nda pikabın üzerinde beyaz atla birlikte yola çıktı.

Kleopatra Kapısında pikabın üzerinde kırata binen Mehmet Bolat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkayla Tarsusluları selamlayarak yola çıktı.

Süleyman Demirel'in, devlet adamlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetler yaptığını kaydeden ADFED Mersin İl Başkanı Mehmet Bolat, "Demirel, Türk halkına, Cumhuriyetine, Devletine büyük hizmetler etmiş, eşsiz bir insandı. O'nu ebediyete intikalinin 6. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Türk siyasetinin "Baba" lakaplı devlet adamı olan Süleyman Demirel'in bıraktığı yerden, aynı azim ve kararlılıkla halka hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Bolat, "Baba sen rahat uyu Emanetinin bekçisi olarak seni kalbimizde yaşatacağız, eserlerini koruyacağız. Bıraktığın yoldan yürümeye dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da aynı şevkle yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak
Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:07:32. #1.14#

title