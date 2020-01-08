Demirel'den Günay'a ziyaret
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Demirel'den Günay'a ziyaret

Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazıl Demirel, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay'a ziyarette bulundu.

08.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:21
Demirel'den Günay'a ziyaret

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazıl Demirel, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 'a ziyarette bulundu.


Erzincan Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulması planlanan 10 ton kapasiteli süt tesisi hususunda Erzincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazıl Demirel, kurum personeliyle birlikte konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere ziyarette bulundu.


Ziyarette kurulması planlanan süt tesisi üzerine fikirler beyan edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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