Demirci, Selendi ve Kırkağaç'a 155 Milyonluk Yatırım

DEMİRCİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin Genel Kurulunda atıksu arıtma tesisi yatırımlarından da bahsetti. Başkan Ergün, Demirci, Selendi ve Kırkağaç'a 155 milyon TL yatırım yapacaklarının altını çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Kasım Ayı 2'inci Olağan Genel Kurulu 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, Genel Kuruldan önce yaptığı konuşmada MASKİ'nin Demirci ve Selendi atıksu arıtma tesisleri, ilçe merkezleri altyapıları ile Kırkağaç İlyaslar atıksu arıtma tesisi ile ilgili de güncel durumu hem meclis üyeleriyle hem de ekranları başındaki izleyicilerle paylaştı. Başkan Ergün, Demirci'de yapılacak olan doğalgaz hattı döşeme ile MASKİ tarafından yapılacak olan altyapı çalışmaları sonrasında üstyapı işi için Demirci Belediyesi ile protokol imzalayacaklarını belirterek, "Demirci Belediye Başkanımız Selami Selçuk'la 1-2 hafta kadar önce görüştük. Altyapı yapıldıkça hayata geçirilecek olan üstyapı çalışmalarının paylaşımını da konuştuk. AKSA'nın, yaptığı yatırımlar karşılığında üstyapıları diğer ilçelerimizde ilçe belediyeleri üstlenmişti. Aynı anda hem doğalgaz boruları döşenecek hem de MASKİ olarak Demirci merkezin altyapısını yenileyeceğiz. Üstyapının 3'te 1'ini ilçe belediyemiz, 3'te 2'sini de Büyükşehir Belediyemizin yapması konusunda anlaştık. Bununla ilgili gerekli protokolü de yapacağız" dedi.

Yeni atıksu arıtma tesisleri için yer teslimleri yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni atıksu arıtma tesisleri için yer teslimlerini yaptıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Kırkağaç ilçemize bağlı İlyaslar mahallemizin atıksu arıtma tesisi ile Demirci ilçemizin atıksu arıtma tesisi ve altyapı projelerinin yer teslimini yapmıştık. Söz verdiğimiz gibi Selendi ilçemize kazandıracağımız atıksu arıtma tesisimizin ve altyapı işlerinin yer teslimini de geçtiğimiz günlerde yüklenici firmaya yaptık. Selendi belediye başkanımıza ve Selendili hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Selendi ilçemize yapacağımız atıksu arıtma tesisi ile 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 5 kilometre yağmursuyu hattı işimizin yatırım bedeli 56 milyon TL'dir. 2017 yılından beri SUKAP'tan yüzde 50 hibe almak üzere yaptığımız çalışmalar daha önce sonuçlanmıştı. Selendi, Demirci ve Kırkağaç İlyaslar mahallemize toplamda 155 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar için yüzde 50'si hibe olmak üzere SUKAP desteğimiz de bulunuyor. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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