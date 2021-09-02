Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu
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Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu

İhlas Haber Ajansı / Furkan Serttaş - Haberler | Kültür Sanat

Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi 6'ncı kez sanatseverlerle buluşuyor Yassı çelik üreticisi Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel...

Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi 6'ncı kez sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL - Yassı çelik üreticisi Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu. Üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerinin başvurduğu yarışmada 24 eser ödül almaya hak kazandı.

OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, önemli bir rol oynayan çeliği 6'ncı kez sanatla buluşturuyor. Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda finale kalan 35 eser Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış ve ödül töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne 7 bin 500 lira verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 4'er bin, 'Jüri Özel Ödülü' ve 'Erdemir Özel Ödülü' sahiplerine ise 3'er bin lira takdim edildi.

Yarışmada 35 eser sergilenirken 24 eser ödüle değer bulundu

Etkinlikte konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Heykel Bölümü Prof. Bülent Çınar, "Bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacı, 97 eserle yarışmaya başvurdu. 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda 51 eser ilk aşamayı geçerken, final değerlendirmesinde 24 eser ödüle, 11 eser de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulundu" ifadelerini kullandı.

'Sürdürülebilirlik' temalı yarışmada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Ozan Dursun, 'Exc' eseriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yarışmanın 2'ncisi 'İleri' eseriyle Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden Gülfidan Soyuğur olurken, üçüncülüğü ise 'Rigor Mortis' eseriyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu kazandı.

Yarışmada ayrıca Aybike Keskin, Büşra Kara, Emrullah Örünklü, Büşra Kölmük, Muzaffer Tuncer mansiyon ödülü; Berke Uysal, İpek Yücesoy, Nisa Karaca, Özcan Karabulut, Sevdiye Cerrahoğlu, Okan Ünal, Bahar Posta, Burcu Özçelik 'Jüri Özel Ödülü'; Saltık Doğa Özsar, Pelin Bulu Yılmaz, Sıtkı Eryılmaz, Cemil Olgun Can, Ergün Arslan, Elifnur Aydın, Eda Altınsoy, Ufuk Aydın ise 'Erdemir Özel Ödülü' aldı.

Erdemir'in sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlediği yarışmanın birincisine 15 bin, ikincisine 10 bin, üçüncüsüne 7 bin 500 lira verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 4'er bin, 'Jüri Özel Ödülü' ve 'Erdemir Özel Ödülü' sahiplerine ise 3'er bin lira takdim edildi.

Yarışma sergisi 8 Eylül'e kadar ücretsiz ziyarete açık

Yarışmanın geçtiğimiz senelerde 2 yılda bir yapıldığını ve bundan sonra her yıl yarışmayı yapacaklarına bildiren Çınar, 'Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle geçtiğimiz yıllarda iki yılda bir düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın, öğrencilerin yoğun ilgi ve isteği üzerine bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilmesi planlanıyor. MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde Tek Kubbe Salonu'ndaki sergi, 8 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu
Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu
Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu
Demir ve çelikten yapılan heykeller sanatseverler ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Serttaş

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