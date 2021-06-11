Demir Sabancı kimdir? Demir Sabancı kaç yaşında, nereli? Demir Sabancı biyografisi!

Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk iş insanı ve girişimcisidir. Özdemir Sabancı'nın oğludur. Demir Sabancı son olarak İstanbul ve Türkiye 2006 yılı vergi rekortmeni olmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Peki, Demir Sabancı kimdir? Demir Sabancı kaç yaşında, nereli? Demir Sabancı mesleği nedir? Demir Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk iş insanı ve girişimcisidir. Özdemir Sabancı'nın oğludur. Demir Sabancı son olarak İstanbul ve Türkiye 2006 yılı vergi rekortmeni olmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. Peki, Demir Sabancı kimdir? Demir Sabancı kaç yaşında, nereli? Demir Sabancı mesleği nedir? Demir Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DEMİR SABANCI KİMDİR?

Demir Sabancı (d. 1971, Adana, Türkiye) Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk iş insanı ve girişimcisidir. Özdemir Sabancı'nın oğludur. Demir Sabancı son olarak İstanbul ve Türkiye 2006 yılı vergi rekortmeni olmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.

HAYATI

Demir Sabancı, 1971 yılında Özdemir Sabancı'nın oğlu olarak Adana'da dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra, Boston University'de Ekonomi ve İşletme eğitimi almak üzere ABD'ye gitmiştir. New York'ta bulunan Cornell University'de master yaptıktan sonra, çalışmak amacıyla Japonya'ya gitmiştir. Japonya'da Mitsui ve Toyota şirketlerinde çalışmıştır.

Japonya'dan döndükten sonra o sırada henüz yeni kurulmuş olan TeknoSA'nın genel müdürlüğüne atanmıştır. Daha sonra Sabancı Holding yönetim kurulu üyeliğine seçilen Demir Sabancı, 2002 yılında Sabancı Holding perakende grup başkanlığı yapmaya da başlamıştır.

SABANCI HOLDİNGTEN KOPUŞU

Demir Sabancı, Sakıp Sabancı'nın ölümünden sonra aile üyeleri ile düştüğü anlaşmazlık üzerine 2004 yılında Sabancı Holding'te sahip olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır. Sahip olduğu yüzde 6,17'lik şirket hisselerini satan Demir Sabancı, elde ettiği gelir sayesinde 2006 yılı gelir vergisi rekortmeni olmuştur. Demir Sabancı'nın şirketten ayrılmasının nedeni olarak annesi ve kardeşi Serra Sabancı ile holding yönetiminin belirlenmesi konusunda yaşanılan anlaşmazlık gösterilmektedir. Ayrıca, Demir Sabancı'nın, şirketin başına Güler Sabancı'nın geçmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı da iddia edilmektedir.

SABANCI HOLDİNG SONRASI İŞ HAYATI

Demir Sabancı, Sabancı Holding hisselerinin satışıyla elde ettiği sermayeyi kendi sahip olduğu şirketler aracılığıyla yatırıma yönlendireceğine dair açıklamalar yapmıştır. Demir Sabancı, Ömer Sabancı ve Yalçın Sabancı ile ortak olarak kurdukları DÖYSA isimli şirketle havacılık sektöründe faaliyet gösterecek bir şirket kurmuşlardır. Demir Sabancı, Ali Sabancı ve Ömer Sabancı ile ortak oldukları ODEA isimli şirketle inşaat ve turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Demir Sabancı, İngiliz elektronik perakendecisi Dixons ile ortak olarak bu şirketi Türkiye'ye getirmeye yönelik çalışmalar da yürütmekte, ilk mağazanın 2008 yılında açılması planlanmaktadır.] Demir Sabancı, Düzce'de bulunan ve polimer ürünler imal eden Odesa Gelistirilmis Polimer Yatırımları A.Ş. adlı bir şirketin de sahibidir. Bu şirket çok kısa zamanda Dr. Naim H. Alemdaroğlu yönetiminde gıda sektörü için katlanabilir kasalar üretmeye ve ihraç etmeye başlamıştır. Demir Sabancı ayrıca, Beylerbeyi'ndeki Hasip Paşa Yalısı ve Kalkavan yalısı'nın da sahibidir. Demir Sabancı, 2005 yılında kurduğu Demas İnternational uluslararası lojistik firması 2008 yılında Gulftainer'le eşit ortaklık kurmuştur. Demir Sabancı 2009 yılında Sedes Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş şirketiylede sigorta brokerliği sektörüne girmiştir. Demir Sabancı 2010 yılında ABD'de 2.9 milyon dolara satın aldığı binayı kurduğu Sedesco inc. şirketinin merkezi yaptı. Demir Sabancı, East 61'inci Street ve Madison Avenue'de bir ofis binasının yüzde 60'ına ortak oldu. Demir Sabancı'nın üçüncü yatırımı ise İtalyan finans devi Banca Di Roma'nın binası oldu. Kentin doğu kesimindeki East 51'inci Street üzerindeki tarihi binayı alan Sabancı, buraya da 22 katlı kule dikmeyi hedefliyor. 59. caddedeki Rochafeller'e komşu bina 29 milyon dolar verdi Demir Sabancı, 4 binaya 100 milyon dolar ödedi.

ÖZEL HAYATI

Demir Sabancı, Cornell University'den sınıf arkadaşı olan ve aynı zamanda 1991 yılı Türkiye 2. Güzeli olan Aslıhan Koruyan ile 2002 yılında evlenmiştir. Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Türk iş insanı ve girişimcisidir. Özdemir Sabancı'nın oğludur. Demir Sabancı son olarak İstanbul ve Türkiye 2006 yılı vergi rekortmeni olmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.

Demir Sabancı'nın bu evliliğinden Bora ve Oya isimli 2 çocuğu vardır.