Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli?

Siyaset adamı Demir Çelik'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Demir Çelik evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Bir dönem TBMM'deki konuşmalarıyla dikkat çeken eski milletvekili Demir Çelik biyografisi haberimizde.

Demir Çelik kim sorusu siyaset gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. HDP eski milletvekili olarak TBMM'de yer almış olan Çelik hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Demir Çelik nereli? Demir Çelik eşi kim? İşte, Demir Çelik'in ailesine dair ayrıntılar...

DEMİR ÇELİK KİMDİR?

Siyasetçi Çelik, 21 Aralık 1959 tarihinde Muş Varto'da dünyaya geldi. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Eczacı olan Demir Çelik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest eczacı olarak kariyerine başladı ve ardından siyasete atılarak Varto Belediye Başkanlığına seçildi. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığını yürüttü.

Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.