Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli?

21.10.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:17
Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli?

Siyaset adamı Demir Çelik'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Demir Çelik evli mi, eşi kim gibi soruları araştırıyor. Bir dönem TBMM'deki konuşmalarıyla dikkat çeken eski milletvekili Demir Çelik biyografisi haberimizde.

Demir Çelik kim sorusu siyaset gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. HDP eski milletvekili olarak TBMM'de yer almış olan Çelik hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Demir Çelik nereli? Demir Çelik eşi kim? İşte, Demir Çelik'in ailesine dair ayrıntılar...

DEMİR ÇELİK KİMDİR?

Siyasetçi Çelik, 21 Aralık 1959 tarihinde Muş Varto'da dünyaya geldi. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Eczacı olan Demir Çelik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest eczacı olarak kariyerine başladı ve ardından siyasete atılarak Varto Belediye Başkanlığına seçildi. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığını yürüttü.

Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli?

Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?
İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?
Necati Doğru kimdir? Necati Doğru nereli, kaç yaşında?
Necati Doğru kimdir? Necati Doğru nereli, kaç yaşında?
Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak nereli?
Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak nereli?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Emrah Ezgi Mola Türkan Şoray Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demir Çelik kimdir? Eski HDP milletvekili Demir Çelik kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 15:17:32. #1.14#
title