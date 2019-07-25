Demiciköy'de Şeftali Festivali

Bu sene ikincisi düzenlenen Demirciköy Şeftali Festivali yoğun ilgi gördü. Festivale katılanlar doyasıya şeftali yedi.

Türkiye şeftali adına düzenlenen 3 festivalden biri olan Demirciköy Şeftali Festivali, Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Demirci Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Süleyman Öz, "Türkiye'de şeftali Bursa, İzmir, Bursa, Amasya, Manisa ve Çanakkale illerinde yetiştiriliyor. Samsun'da Demirci Mahallemizde ise ilk fidan toprak ile 50 yıl önce buluşturuldu. Bu dört ilin dışında Samsun'un şeftalisi de oldukça ünlüdür. Geçtiğimiz yıl ilk kez tertip edilen festivalimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü" dedi.

Festivale katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, dernek yönetimini tebrik ederek, "Son derece başarılı ve mükemmel bir organizasyona imza atıldığını görmek beni mutlu ediyor. Büyük bir özveri ile ortaya konan festivalin önümüzdeki yıllar da daha da büyük çapta gerçekleştirildiğini inanıyorum. Samsun adının, Demirciköy şeftalisinin ulusal bir marka haline gelmesi için el birliği için çalışacağız" diye konuştu.

"En iyi yetiştirici seçildi"

Festival de kapsamında "En iyi şeftaliyi kim yetiştirdi" yarışması düzenlendi. Uzmanlardan oluşan jüri heyeti önlerine konan kasa kasa şeftalilerin tadına bakarak en lezzetli şeftaliyi seçmeye çalıştı. Yarışmanın galibi Hasan Say adlı üretici olurken ikinciliği Nihat Ser üçüncülüğü Hüseyin Gümüş kazandı. Şeftali yarışmasının dışında Demirci Okulu Öğretmeni Tuğba Cebiroğlu önderliğinde düzenlenen"Sağlıklı bir yaşam için bisiklete bin" konulu tura katılan öğrencilere günün anısına birer madalya verildi.

Müzik ve Etli Pilav ziyafeti

Festivalde açılan stantlarda alışveriş imkanı bulan katılımcılar Demirci Mahallesi sakinlerinin ürettiği sebze, meyve ve eşyalardan satın aldılar. Festival yönetimin ikram ettiği kazan dolusu pilavdan yiyen katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekip eğlendiler.

Festivale; Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Cıngıl, Muzaffer Emuce, Belediye Meclis Üyeleri, İlkadım Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesinden Başkan Yardımcıları, AK Parti İlkadım ilçe Başkanı Oktay Avcılar, Canik İlçe Müftüsü Ali Cebi, Samsun Ziraat Odaları Başkanı Hasan Tütüncü, Samsun Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, çok sayıda muhtar ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA