Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

13.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:30
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Küçük yaşta müzik hayatına başlayan ve kazandığı yarışma ile de adını duyuran başarılı isim Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Oğuz Yılmaz kimdir?

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

OĞUZ YILMAZ ŞARKILARI

Gel Yanıma Gel

Kibar Kız

Ayaş Yolları

Dursun

Tik Tak

Kaynana

Tak Zilleri

Hanımefendi Mi Oldun?

Arabistan Kızları

Akşamcı

Baldız

Alemci

Çık Ortaya Gel

Tırı Vırı

Sakın

Gıdı Gıdı Hatçam

Otuz Beşlik Rakı

Çok Yalvardım Sana

Unutma Dostum

Dilber

Çekirge

Yersen

Coştur Coştur

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