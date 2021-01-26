Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

26.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:13
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Türkiye kadın millî futbol takımının önemli temsilcilerinden biri olan Aycan Yanaç, Survivor yarışmasında başarısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Kadın futbolu önemli isimler arasında yer alan Aycan Yanaç, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konuğu. Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUĞU AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 doğumlu, ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman-Türk profesyonel kadın futbolcu. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir. 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 Yılında Survivor'a katılmıştır.

AYCAN YANAÇ FUTBOL KARİYERİ

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır. Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır. 7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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