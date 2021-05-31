Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitiyor mu, bitti mi?

Her sabah birbirinden ünlü konuklarla izleyenleri kendisine hayran bırakan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı bugün neden oynanmadığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı resmi instagram hesabından açıklama yapıldı. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden bitiyor? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bu sabah yok mu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitiyor mu, bitti mi? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bu sabah yayınlanmayacak mı?

Her sabah birbirinden ünlü konuklarla izleyenleri kendisine hayran bırakan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı bugün neden oynanmadığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı resmi instagram hesabından açıklama yapıldı. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden bitiyor? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bu sabah yok mu? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bitiyor mu, bitti mi? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah bu sabah yayınlanmayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BİTİYOR MU?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı resmi instagram hesabından yapılan açıklamaya göre:

"Yüzlerce konuk, ünlü isimler, alanında değerli uzmanlar, güzel içerikler, özlenen müzik-eğlence formatı... Türkiye'nin iki büyük yıldızıyla, bu zorlu günlerde evlerinize konuk olup yüzlerinizi gülümsetmeye çalıştık. Bugüne dek bizleri destekleyen izleyicimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Başka hikayelerde bir araya gelmek dileğiyle" notu paylaşıldı.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın (d. 23 Nisan 1972, Kocaeli), Türk şarkıcı, oyuncu ve eski manken. 2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri hâline geldi.

Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle başarı yakaladı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğinde ön planda kalmaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "biten bir ilişkinin ardından eski sevgiliye meydan okuyan" şarkılarla müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı. 2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak on yıl boyunca tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

ALİŞAN KİMDİR?

Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan (d. 19 Haziran 1976; Beyoğlu, İstanbul), Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncudur.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Bingöllüdür. Sırasıyla Kuvay-ı Milliye ilkokulunu, Özel Şişli Koleji ortaokulunu, Özel Evrim Lisesini bitirdi. Çok istemesine rağmen Latin Dansları Okulu imtihanlarını 1 puanla kaybedip pilot olamadı ve İ.T.Ü Konservatuvar bölümünü kazandı. Müzik hayatının yoğunluğundan 3. Sınıfın sonunda devamsızlık yüzünden okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor. İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı. Üçüncü albümü 'Var Ya'yı 13 Şubat 1999'da Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümle müzik piyasasındaki yerini perçinledi. Serkan Burak olan adını değiştirerek sahne adı Alişan'ı resmiyette de adına ekletti ve Alişan Serkan adını aldı. 2000'de Kurt Kapanı dizisiyle yine adından çok söz ettirdi.