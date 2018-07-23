Demet Şener'den Eski Eşi İbrahim Kutluay'a İhanet Çıkışı!

Kendisine ihanet etmesi nedeniyle Eylül 2016'da boşanma davası açtığı eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile biten evliliği hakkında 2.Sayfaya konuşan Demet Şener Teve2'de başlayan 2. Sayfa'ya olay yaratan açıklamalarda bulundu.

YAŞANANLARIN SORUMLUSU İBRAHİM'DİR.

Mahkeme tarafından eski eşine 750 bin lira maddi 600 bin lira da manevi olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin lira tazminat ödemesine hümedilen İbrahim Kutluay için açıklamalar yapan Şener ''Güvenin bittiği yerde her şey biter. Güven en önemli şeydir. Ben hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var. Dört dörtlüktüm. Her zaman İbrahim'in ve çocuklarımın yanındaydım. Yaşananların sorumlusu İbrahim'dir.'' dedi.

İHANETİ GÜZEL OYNADI

''Ben başıma bir şey gelmeden önlem almam. Yemin ederim aldatıldığımı hiç anlamadım. Hep yanımdaydı, profesyonel olmuş yani. Karşı taraf çok güzel oynadı.''

'EVİME ŞÖFOR GETİRDİ'

''Aldatıldığımı ortaya çıkaran dosyaları evime bir şoför getirdi. O an 'ailem yıkılacak' dedim. İbrahim hep inkar etti.Çocuklarıma boşanma sürecinde 'babanız beni aldatıyor' demedim tabi ki… Bir sene yumuşak bir geçiş yaptım. Ama bir sene sonunda her türlü gerçeği onların anlayabileceği dilde anlattım.''

'BARIŞMAK İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI'

'Vah vah neleri kaybettim' sorusunu duymadım da hissediyorum. Kendisini tanırım. Barışmak için çok şey yaptı ama kabul etmedim. İbrahim hayatımın merkezindeydi ama maalesef öyle değilmiş.''

'BEKARLIK ÇOK GÜZELMİŞ'

Hayatım boyunca özgür ruhlu büyüdüm. Rahmetli babam ileri görüşlü bir adamdı. Burnun düşse almayacaksın, ayaklarının üzerinde duracaksın diyerek yetiştirdi. Güçlüydüm. Evlilik sürecinde Türkiye'de her şeyinize dikkat etmeniz gerek. Bir dönem evliyken dikkat ettimşimdi kimseye hesap vermiyorum kusura bakmayın ama bekarlık çok güzelmiş.

DEMET AKALIN'I GÖRSEM SELAMVERMEM

Bir dönem İbrahim Kutluay'la birlikteliği olan Demet Akalın için de açıklamalarda bulunan Şener: ''Bana iftira atıldı, ayrılma sebepleri ben değilim. Demet Akalın bana o kadar şey söyledi, ne selam vereceğim ona. Benim vicdanım çok rahat. Kimse boş konuşmasın.''