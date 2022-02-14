Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un sürpriz evlenme teklifini kabul etti - Haberler
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un sürpriz evlenme teklifini kabul etti

Haberler.com - Magazin
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Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine giriyor. Hazırladığı sürpriz organizasyonla evlenme teklifinde bulunan Oğuzhan Koç, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı.

Yaz aylarında aşklarına yelken açan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son vermiş ancak 1 ay sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Magazin gündeminden düşmeyen çift hakkında Oğuzhan Koç'un 14 Şubat için çok özel, sevgilisinin unutamayacağı bir parti hazırladığı konuşuluyordu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

2. Sayfa'dan yapılan paylaşıma göre; Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'eevlenme teklif etti. Sakiler'in "Dünyadan Uzak" şarkısıyla eşliğinde yapılan evlilik teklifine Demet Özdemir ise "Evet" dedi.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un sürpriz evlenme teklifini kabul etti

AYRILIKLARI SONRASI FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞLERDİ

Çift, bir ay önce Paris tatili dönüşü ayrılık kararı almıştı. Demet Özdemir, Instagram hesabında Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını silmiş, Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırmıştı.

Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Haberler

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