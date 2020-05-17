Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
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Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, daha önce kimsenin bilmediği yeteneklerini bu süreçte keşfettiğini söyledi. Güzel oyuncu, "Galiba hiç kimsenin bilmediği benim de yeni fark ettiğim yeteneğim, çok iyi yer silip, süpürmek" dedi.

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
17.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:56

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mayıs'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korunmak için kendini eve kapatan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

KİMSENİN BİLMEDİĞİ YETENEKLERİNDEN BAHSETTİ

Oyuncu Demet Özdemir, ev karantinası günlerinde sosyal medya canlı yayınlarından birine katıldı. Özdemir burada yaptığı açıklamalarda daha önce kimsenin bilmediğini söylediği yeteneklerinden bahsetti. Özdemir şunları söyledi:

"YENİ YETENEĞİM: ÇOK YER SİLİP, SÜPÜRMEK"

"Kesinlikle önce annelerimize saygı duyuyorum sonra ev hanımlarına… hiç kolay bir şey değil temizlik yapmak, evi çekip çevirmek. Galiba hiç kimsenin bilmediği benim de yeni fark ettiğim yeteneğim, çok iyi yer silip, süpürmek"

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
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