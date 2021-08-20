Demet Özdemir 3 milyon TL'ye 'evet' dedi
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Demet Özdemir 3 milyon TL'ye 'evet' dedi

Demet Özdemir 3 milyon TL'ye 'evet' dedi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020'de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.

Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020'de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.

Özdemir'in performansından çok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir'le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

Kızını arkadaşlarıyla tanıştırdı

Cemiyetin ünlü ismi Aylin Saruhan, kızı Ela'yı önceki gün arkadaşları Özge Ulusoy ve Tolga Sezgin'le tanıştırdı.

 

Zorlu Center'a kızıyla alışverişe gelen Aylin Saruhan, yemek yemek için Morini'ye geçince yan masadaki ikiliyle karşılaştı. Saruhan, yanlarına gidip selam verdiği Ulusoy ve Sezgin'le kızı Ela'yı da tanıştırdı. Ela ile yakından ilgilenen Özge Ulusoy, yemek bittikten sonra AVM içinde minik bir tur atarak alışveriş yaptı.

Dinlenmeyi tercih ettiler

19 yıldır Hollandalı işadamı Herman Van Alkemade ile birlikte olan Ender Mermerci, sevgilisiyle yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Yaz sezonunu Fethiye'de açan çift, şimdilerde Bodrum'da. Geçtiğimiz gün Bodrum Loft'un iskelesinde objektife takılan ikili, gün boyu şemsiye altında dinlenmeyi seçti.

Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını sahibi olduğu Bodrum Loft'ta ailesiyle birlikte kutladı. Kızları Pelin Akın Özalp ve Zeynep Akın, oğlu Selim Akın, gelini Dilara Akın'ın yanı sıra dünürleri ve torunlarıyla bir araya gelen Hamdi Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Herkese teşekkür eden Akın, doğum günü pastasının mumlarını aile üyeleriyle birlikte söndürdü.

Tatilde de birlikteler

İstanbul'da birlikte gezen cemiyetin ünlü isimleri Serra Tokar ve Evin Şaşmaz, yaz tatilinde de ayrılmıyor. İki yakın arkadaş, Bodrum'da günlerini birlikte geçiriyor. Önceki gün Bodrum Loft'un iskelesinde objektife takılan Serra Tokar ve Evin Şaşmaz, şezlongda oturarak uzun uzun sohbet etti. Bir ara denize girip serinleyen arkadaşlar, sonrasında sohbete kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: Hürriyet

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