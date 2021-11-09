Demet Özdemir'in çantasının fiyatı ortaya çıktı! Fiyatı adeta dudak uçuklattı
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.
Oğuzhan Koç ile yaşadığı birliktelikle magazin manşetlerini sık sık süsleyen Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Demet Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı.
Mini bir etek giye Demet Özdemir altına ise uzun çizme tercih etti. Demet Özdemir'in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL.
Demet Özdemir'in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL. İşte Demet Özdemir'in cesur tarzı…