Demet Özdemir'in çantasının fiyatı ortaya çıktı! Fiyatı adeta dudak uçuklattı

Mini bir etek giye Demet Özdemir altına ise uzun çizme tercih etti. Demet Özdemir'in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL.

Demet Özdemir'in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL. İşte Demet Özdemir'in cesur tarzı…