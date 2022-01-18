Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç'un ilk tepkisi şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir'den ayrılan şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Koç, Demet Özdemir sorularından kaçmak için bakın ne yaptı...

SARIYER, İSTANBUL (Snob Magazin) - Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. İkilinin ayrılığı konuşulmaya devam ediyor.

Önceki akşam dostlarıyla birlikte Sarıyer'de bir mekanda yemek yiyen Oğuzhan Koç, kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

VALEDEN YARDIM İSTEDİ

Demet Özdemir ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısımına arabasını sıfır yanaştıran şarkıcı, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI İSTEMEDİ

Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp Vito araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı.

KAZA YAPTI

Vito araç görüş açısını kapatmaya çalışırken geri geri geldiği sırada apartmanın kolonuna sertçe çarptı.

Ardından aracına binen Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran hızla araçlarına binip uzaklaştı.

NEDEN AYRILDILAR?

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.