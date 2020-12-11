Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı

11.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:56

Acun Ilıcalı, 2021 Survivor için Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürdü. Konu hakkında ilk kez konuşan Akalın, "Okan'la ben çok istedik ancak kızım kabul etmediği için gitmeyecek" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'nin yarışmacı seçimleri hız kesmeden devam ediyor. Survivor'un ilk yarışmacısı ise oyuncu Cemal Hünal oldu.

"OKAN GİTMEYİ İSTEDİ AMA HİRA ENGELİNE TAKILDI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Demet Akalın'ı arayarak eşi Okan Kurt'u yarışmada görmek istediğini söyledi. Çift teklife sıcak bakarken kızları Hira resti çekti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akalın, konu hakkında "Olmasını çok istedik ama Hira engeline takıldık. Bu yüzden de gidemeyecek. Hira 'Ömür boyu seninle konuşmam' dedi. Acun bey beni ilk aradığında çok istediğimi söylemiştim. Bizim Okan'la karakterlerimiz aynı ev hep kazanmayı istiyoruz. Bir de Allah korusun 5 ay falan kalır orada. Şimdi Okan ben gidemeyeceğim için bu yıl seyretmem diyor" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı
Haber Yorumları (3)
KONYALI: Okan orda 5 ay kalsa Demet yeni birisini bulur. Okanda bunu biliyor, gerisi hikaye.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YVZ: sevimsizler. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FİRT: Allah gozunuz doyursun!! Evinmi yok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Başak Dizer Gülben Ergen Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Pierre Webo Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:12:21. #1.14#
title