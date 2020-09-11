Demet Akalın'la pişti olan Selin Ciğerci'den ilginç çıkış: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Nişantaşı'nda görüntülenen fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci, arasının açık olduğu Demet Akalın ile pişti oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ciğerci, "Buraya iş için geldim. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor" dedi.

Kendi kozmetik markasını çıkaran sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci, bir süredir tatil yaptığı Bodrum'da İstanbul'a döndü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ciğerci, eşi Gökhan Çıra hakkındaki itirafıyla şaşırttı.

"KOCAM KİMSEYLE GÖRÜŞMEME İZİN VERMİYOR"

Nişantaşı'nda görüntülenen Selin Ciğerci, arasının açıldığı şarkıcı Demet Akalın ile pişti oldu. Uçankuş muhabirinin sorularını yanıtlayan Ciğerci, Akalın ile pişti olması üzerine "Ben iş için geldim buraya. Kimseyle görüşmedim. Dünyada korona gibi bir problem var. Allah herkesi mutlu etsin. Ama ben kimseye ne küsüm ne kırgınım. Kimseyle görüşmüyorum, kocam izin vermiyor" ifadelerini kullandı.